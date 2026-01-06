Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Torreira o ismi ikna etti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Orta saha transferi için çok sayıda isimle görüşmelerde bulunan G.Saray, bu bölgeyi kiralık bir hamle ile tamamlamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, İnter forması giyen Frattesi ile ilgili bir girişimleri bulunmadığını söylerken, ibre tamamen Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Manuel Ugarte'ye çevrildi.

Aslında Okan Buruk'un favorisi Atalanta forması giyen Ederson'du. Ancak kulübünün yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle süreç uzadı.