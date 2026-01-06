Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Torreira o ismi ikna etti
Orta saha transferi için gün sayan Galatasaray aradığı ismi buldu. Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve yıldız isme kancayı takan sarı kırmızılılar transferde vatandaşını ikna etmesi için Lucas Torreira kozunu kullandı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Orta saha transferi için çok sayıda isimle görüşmelerde bulunan G.Saray, bu bölgeyi kiralık bir hamle ile tamamlamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, İnter forması giyen Frattesi ile ilgili bir girişimleri bulunmadığını söylerken, ibre tamamen Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Manuel Ugarte'ye çevrildi.
Aslında Okan Buruk'un favorisi Atalanta forması giyen Ederson'du. Ancak kulübünün yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle süreç uzadı.
TORREİRA İKNA ETTİ Zaman kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, kiralık formülü ile bu bölgeye hemen katkı verecek bir isim arıyor. Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Ugarte, ayrıca Fernando Muslera ile de temas kurdu.
G.Saray hakkında aldığı olumlu bildirimlerden sonra sarı-kırmızılı takıma 'olur' verdi. Artık iş Manchester United'a kaldı. İngilizler sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koymaya çalışırken, G.Saray yönetimi ise opsiyonun isteğe bağlı olması konusunda bastırıyor. Taraflar anlaşma hemen anlaşma yapılacak.
Bu sezon M. United forması ile 14 maça çıkan Ugarte skor katkısı yapamazken sadece 642 dakika şans bulabildi.