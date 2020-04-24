Almanya'da futbolcular maske ile sahaya çıkabilir!
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Almanya Bundesliga'nın yeniden başlatılması için şartlar değerlendirilirken, oyuncuların sahaya maske ile çıkma ihtimalleri inceleniyor.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) önemleri kapsamında Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) müsabakaların futbolcuların maske takarak oynanması olasılığının incelediği bildirildi.
Spiegel dergisinde yer alan haberde, Almanya Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Dairesinin, Alman Kulüpler Birliği (DFL) tarafından Bundesliga'nın yeniden başlaması konusundaki sağlık ve hijyen tasarısına ilişkin 3 sayfalık bir yazı hazırladığı belirtildi.
Yazıda Bundesliga'daki maçların başlamasına olanak sağlanması için yapılan öneriler arasında sahada bulunan futbolcuların ve hakemlerin ağız ve burun bölümünü kapatmak için tıbbi maske takmaları istenildiği aktarılan haberde, maskelerin kayması durumunda karşılaşmanın hemen durdurulması gerektiği ifade edildi.
Haberde, maskelerin değiştirilmesi için de her 15 dakikada karşılaşmanın kısa süreli durdurulması istendiği kaydedildi.
İKİNCİ ÖNERİ FUTBOLCULARLA TEMASTA OLAN HERKESİ KARANTİNAYA ALMAK
Bundesliga'daki maçların yeniden başlaması için İş Güvenliği Dairesi tarafından yapılan diğer önerinin ise futbolcularla temasta olacak herkesin karantinaya alınması olduğu aktarılan haberde, futbolcular, teknik direktörler, sağlık elemanları ve futbolcularla doğrudan temasta bulunacak diğer kişilerin büyük bir otele yerleştirilmesi önerildi.
Haberde ayrıca, oyuncuların normal mücadele dışında gol sevinci gibi durumlarda sosyal temas kuralına uyulmasının istendiği, buna uyulmaması durumunda hakem tarafından uyarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
HENÜZ BAKANA SUNULMADI
Almanya Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, böyle bir yazının bulunduğunu, ancak bunun çalışma düzeyinde bir tasarı olduğunu ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil'e henüz sunulmadığı ifade edildi.
Almanya'da 1. ve 2. futbol ligleri Kovid-19 salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmış durumda.
DFL Başkanı Christian Seibert, dün düzenlediği basın toplantısında kulüpler olarak liglerin başlaması için hazırlıklı olduklarını, ancak liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarihin Alman hükümeti ve eyalet başbakanlarının vermesi gerektiğini ifade etmişti.
Seibert, maçların başlaması hususunda bir dizi kurallar içeren sağlık ve hijyen tasarısının DFL tarafından hazırlandığını açıklamıştı.
- 24.04.2020
- Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor! Simon Sluga...
- O fotoğraf gündem oldu! Yıldız futbolcu Galatasaray formasını giydi
- Burak Yılmaz'dan flaş açıklama: Geçmişe yönelik alacaklarımı...
- Victor Lapena yılın antrenörü seçildi! Fenerbahçe...
- Samsunsporlu Ahmet Altın'ın babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanya'da futbolcular maske ile sahaya çıkabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.