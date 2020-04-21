Sağlık Bakanlığı onayladı! İşte Almanya Bundesliga'nın başlama tarihi
Tüm dünyada etkisini olumsuz olarak gösteren corona virüsü futbolu da vurdu. Avrupa'da birçok lig ertelenirken, bu ligler arasında Almanya Bundesliga da bulunuyordu. Almanya'nın önde gelen gazelerinden olan Bild'in duyurduğu haberde, Sağlık Bakanlığı'yla Almanya Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa görüşmeleri sonucu ligler 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Almanya Bundesliga da ertelenmişti.
Alman gazetesi Bild'in haberine göre; pandemi nedeniyle ertelenen liglerden olan Bundesliga, 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak.
SAĞLIK BAKANI DA ONAYLADI
Konuyla ilgili olarak Bild'e konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn da katı tedbirler alınacağını belirterek, ''Belirli şartlar altınde futbol seyircisiz oynanabilir. Ancak kesinlikle en önemli kiriter oyuncuların birbirlerine bulaştırma riskinin en aşağıda olması. Milyonlarca futbolsever için 9 Mayıs'tan döneceğiz ama maçlar seyircisiz olacak.'' ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanlığı onayladı! İşte Almanya Bundesliga'nın başlama tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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