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21 Nisan 2020, Salı
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onayladı! İşte 'nın başlama tarihi

Sağlık Bakanlığı onayladı! İşte Almanya Bundesliga'nın başlama tarihi

Tüm dünyada etkisini olumsuz olarak gösteren corona virüsü futbolu da vurdu. Avrupa'da birçok lig ertelenirken, bu ligler arasında da bulunuyordu. Almanya'nın önde gelen gazelerinden olan Bild'in duyurduğu haberde, 'yla Almanya Federasyonu'nun ortaklaşa görüşmeleri sonucu ligler 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok Avrupa Ligi'nde olduğu gibi da ertelenmişti.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre; pandemi nedeniyle ertelenen liglerden olan Bundesliga, 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak.

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Konuyla ilgili olarak Bild'e konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn da katı tedbirler alınacağını belirterek, ''Belirli şartlar altınde seyircisiz oynanabilir. Ancak kesinlikle en önemli kiriter oyuncuların birbirlerine bulaştırma riskinin en aşağıda olması. Milyonlarca futbolsever için 9 Mayıs'tan döneceğiz ama maçlar seyircisiz olacak.'' ifadelerini kullandı.



  1. 21.04.2020
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