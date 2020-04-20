Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! | İZLEYİN

Genç yıldız Ozan Kabak, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli. Ben, bugün 45 saniyede 83 çılgın yan adım atmayı başardım" diye yazarak, takipçilerine "Sizden kaç adım gelir" diye sordu.