Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelenen yeniden başladı. La Liga geçtiğimiz hafta oynanan maçlar futbolseverleri oldukça heyecanlandırdı. La Liga'nın 29. haftasında lider , düşme hattındaki 'i konuk ediyor. Peki, Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde 61 puanı bulunan Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor. 23 puanlı Leganes ise 19. sırada yer alıyor. Karşılaşma hem şampiyonluk hem düşme hattını yakından ilgilendiriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona deplasmanda 2-1'lik skorla kazandı. Katalan ekipte sarı kart cezalısı ile sakatlığı devam eden Ousmane Dembele karşılaşmada forma giyemeyecek. Leganes'te ise Rodriguez ve Siovas, sarı kart cezalısı oldukları gerekçesiyle Barcelona karşısında oynayamayacak.

BARCELONA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona-Leganes maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA-LEGANES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Firpo, Vidal, Busquets, De Jong, Griezmann, , Messi

Leganes: Cuellar, Silva, Omeruo, Awaziem, Bustinza, Rodrigues, Mesa, Garcia, Amadou, Rosales, Carrillo

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER

Barcelona, son 26 iç sahadaki maçında yenilmedi (LaLiga)
Barcelona, Leganes ile oynadığı son 8 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı son 8 maçının 7 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında en az 3 gol attı (Bütün Turnuvalarda)

  1. 16.06.2020
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