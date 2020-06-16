Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelenen La Liga yeniden başladı. La Liga geçtiğimiz hafta oynanan maçlar futbolseverleri oldukça heyecanlandırdı. La Liga'nın 29. haftasında lider Barcelona, düşme hattındaki Leganes'i konuk ediyor. Peki, Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 29. haftasında Barcelona ile Leganes karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde 61 puanı bulunan Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor. 23 puanlı Leganes ise 19. sırada yer alıyor. Karşılaşma hem şampiyonluk hem düşme hattını yakından ilgilendiriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona deplasmanda 2-1'lik skorla kazandı. Katalan ekipte sarı kart cezalısı Jordi Alba ile sakatlığı devam eden Ousmane Dembele karşılaşmada forma giyemeyecek. Leganes'te ise Rodriguez ve Siovas, sarı kart cezalısı oldukları gerekçesiyle Barcelona karşısında oynayamayacak.
BARCELONA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona-Leganes maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
BARCELONA-LEGANES MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Firpo, Vidal, Busquets, De Jong, Griezmann, Luis Suarez, Messi
Leganes: Cuellar, Silva, Omeruo, Awaziem, Bustinza, Rodrigues, Mesa, Garcia, Amadou, Rosales, Carrillo
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER
Barcelona, son 26 iç sahadaki maçında yenilmedi (LaLiga)
Barcelona, Leganes ile oynadığı son 8 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı son 8 maçının 7 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında en az 3 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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