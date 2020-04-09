Çılgın iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda
Corona virüsü sebebiyle futbolun durduğu günlerde bomba haber Fox Sports'tan geldi. Fox Sports “Messi ilk kez Barça’dan ayrılabilir. Onu alabilecek güçte 5 kulüp var. Biri de Ronaldo’nun oynadığı Juve” yazdı.
Lionel Messi ile kulübü Barcelona'nın arasında şu sıralarda ciddi problem var. Arjantinli yıldızın 'gizli başkan' gibi görüldüğü kulüpteki statüsü azalıyor. Sezon içinde Ter Stegen ve Pique ile yaşadığı tartışmalar basına yansıyan Messi, son olarak koronavirüs sebebiyle maaşlarını kesintiye uğradığı dönemde yönetimi hedef almıştı. Messi, "Kulübün içinden bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi şaşırtmadı" demişti. Bu sözlerin ardından Messi ile Barça'nın yollarının sezon sonu ayrılacağı konuşuluyordu. İşte Fox Sports'a göre 32 yaşındaki yıldızı kadrosunda görmek isteyen ve alabilecek güçteki ekipler:
INTER
İtalyan ekibi, Messi ile Barcelona'nın arası açıldığı ilk günden beri Arjantinli yıldıza ilgisini en net ifade eden kulüp. 2006'da İnter, Messi için Barça ile 132 milyon euro'ya el sıkışmıştı. Tangocu reddetmişti. İtalyan devi şimdi unutamadığı aşkına kavuşmak için kolları sıvadı.
MANCHESTER CITY
Arkasında güçlü Arap sermayesi olan Manchester City de Lionel Messi'ni son dönemde isminin birlikte geçtiği kulüplerden biri. Pep Guardiola da yeniden Arjantinli yıldızla birlikte çalışmanın kendisini çok mutlu edeceğini söylüyor.
PSG
Fransız devi yıllardır yaptığı yatırımların karşılığını alamadı. Sezon sonunda Neymar'ın Barça'ya Mbappe'nin de Real Madrid'e transferi kesin gibi. Önemli bir bonservis gelir elde edecek ve maaş bütçesinde ciddi yer açacak. Messi'yi ikna etmeleri ise zor olacak.
MIAMI
Messi'yi belki de en çok isteyen kulüplerin başında geliyor. David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp, Arjantinli yıldızı Amerika'ya götürerek tarihin en büyük transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor. ABD'deki maaş politikası sorun teşkil ediyor.
JUVENTUS
Ronaldo'nun formasını giydiği İtalyan devi, Messi'yi de alarak dünyanın şu anda en iyi iki futbolcusunu aynı anda kadrosunda bulundurmayı hedefliyor. Juventus bu hamlesiyle hem sahada gücüne güç katacak hem de pazarlama alanında dünya rekorları kıracak.
GİDERSE BU DRAM OLMAZ
İspanya'da La Liga'yı yöneten kurumunun başkanı Javier Tebas, önceki gün Lionel Messi'nin İtalya'ya olası transferiyle ilgili ilginç ifadeler kullanmıştı. Tebas, "Daha önce Cristiano Ronaldo gitti. Biz o sene de kar açıkladık. Messi de giderse bu bizim için bir dram olmaz" demişti.
- 9.4.2020
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