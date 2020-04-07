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07 Nisan 2020, Salı
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Inter’in aklı fikri !

Inter’in aklı fikri Messi!

Geçtiğimiz sezonlarda da 'nın yıldızı 'yi etmek isteyen , bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor.

İtalyan kulübünün eski başkanı Massimo Moratti, 'nin forması giymesinin hayal olmadığını belirtip, "Bu yönde girişimler olduğunu biliyorum. Messi, ile sözleşmesini de uzatmadı. İnter'in onu etmek için çalıştığını biliyorum. Olmayacak bir transfer değil" sözlerini sarfetti.

  1. 7.4.2020
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