Inter’in aklı fikri Messi!

İtalyan kulübünün eski başkanı Massimo Moratti, Messi'nin İnter forması giymesinin hayal olmadığını belirtip, "Bu yönde girişimler olduğunu biliyorum. Messi, Barcelona ile sözleşmesini de uzatmadı. İnter'in onu transfer etmek için çalıştığını biliyorum. Olmayacak bir transfer değil" sözlerini sarfetti.