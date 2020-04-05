Sokağa çıkma yasağını delen Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi!

Sırbistan'da corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için çıkarıldığı mahkemece suçlu bulundu. Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Aleksandar Prijovic 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da da forma giymişti.