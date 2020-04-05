Sokağa çıkma yasağını delen Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Tutuklanan Prijovic'in cezası belli oldu!

Sokağa çıkma yasağını delen 'e 3 ay ev hapsi!

Sokağa çıkma yasağını delen Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi!

'da corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delince tutuklanan futbolcu 'in cezası belli oldu. 29 yaşındaki Sırp forvete 3 ay ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

'da corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu 'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için çıkarıldığı mahkemece suçlu bulundu. Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Aleksandar Prijovic 2014-2015 sezonunda 1. Lig ekiplerinden 'da da forma giymişti.

  1. 05.04.2020
  2. Güncelleme: 05.04.2020 23:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokağa çıkma yasağını delen Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA