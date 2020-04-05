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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fransa Ligue 1 Fransa şokta! Testi pozitif çıkınca intihar etti

Son dakika: Reims'in doktoru etti

Son dakika: Reims'in doktoru Bernard Gonzalez intihar etti

Son dakika haberine göre 1 ekiplerinden Reims'in doktoru , corona virüsü testi pozitif çıkınca ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.

1. Futbol Ligi'nde ( 1) şoku yaşanıyor... Corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan Reims Kulübü'nün doktoru intihar ettiği açıklandı.

"TÜM ŞEHİR ŞOKTA, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Fransa'yı yasa boğan ölümle ilgili açıklamalarda bulunan Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, "Reims'in Ligue 1'e dönmesinde, sakat oyuncuların tedavisiyle ilgilenerek büyük payı olmuştu. Harika bir profesyoneldi. 1 ay önce onunla görüşüp moral vermeye çalışmıştık. Onun ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Corona virüsünün kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR ACI"

Reims yönetiminden bir isim ise, "Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi. Akılalmaz bir durum, inanılmaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak" dedi.

  1. 05.04.2020
  2. Güncelleme: 05.04.2020 22:02
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