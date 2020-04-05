Son dakika: Reims'in doktoru Bernard Gonzalez intihar etti
Son dakika haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, corona virüsü testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) intihar şoku yaşanıyor... Corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan Reims Kulübü'nün doktoru Bernard Gonzalez intihar ettiği açıklandı.
"TÜM ŞEHİR ŞOKTA, ÇOK ÜZGÜNÜM"
Fransa'yı yasa boğan ölümle ilgili açıklamalarda bulunan Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, "Reims'in Ligue 1'e dönmesinde, sakat oyuncuların tedavisiyle ilgilenerek büyük payı olmuştu. Harika bir profesyoneldi. 1 ay önce onunla görüşüp moral vermeye çalışmıştık. Onun ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Corona virüsünün kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"İNANILMAZ BİR ACI"
Reims yönetiminden bir isim ise, "Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi. Akılalmaz bir durum, inanılmaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak" dedi.
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 22:02
- Son dakika: Reims'in doktoru Bernard Gonzalez intihar etti
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