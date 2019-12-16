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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'un kabus gecesi! İki yıldızın bağları koptu

Lyon'un kabus gecesi! İki yıldızın bağları koptu

Fransız ekibi Olympique 'un Rennes ile karşı karşıya geldiği mücadelede iki şok birden yaşandı. Ev sahibi takımda kaptan ile 'in çapraz bağları koptu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1'de oynanan Olympique -Rennes mücadelesinde ev sahibi takım iki şok birden yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 1-0 mağlup oldukları Rennes karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ile 'in çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. İki oyuncu için de sezon büyük ihtimalle kapandı.

Takımın en önemli isimleri arasında gösterilen ve kaptanlık yapan Hollandalı futbolcu Depay, bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol atıp 2 de asist yaparak, Lyon'a büyük katkı vermişti.

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  1. 16.12.2019
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