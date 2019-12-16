Lyon'un kabus gecesi! İki yıldızın bağları koptu

Fransa Ligue 1'de oynanan Olympique Lyon-Rennes mücadelesinde ev sahibi takım iki şok birden yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 1-0 mağlup oldukları Rennes karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Memphis Depay ile Jeff Reine-Adelaide'in çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. İki oyuncu için de sezon büyük ihtimalle kapandı.

Takımın en önemli isimleri arasında gösterilen ve kaptanlık yapan Hollandalı futbolcu Depay, bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol atıp 2 de asist yaparak, Lyon'a büyük katkı vermişti.