Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Montpellier ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam takımda bazı bölgelerde fazla alternatifleri olduğunu söyleyerek ocak ayında bazı isimlerle yolların ayrılacağının sinyallerini verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaratan Fransız ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı ligde oynayacakları Montpellier maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Devler Ligi'nden elenmelerine ilişkin konuşan Galtier, "Bu gerçek bir hayal kırıklığıydı. Eğer yeniden oynama şansımız olsaydı oyuncu profili üzerinden tercihlerim farklı olurdu. Bundan çıkaracak derslerimiz var" ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam ayrıca, ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderecekleri isimler olacağını ima ederek şöyle konuştu:
Başkanın Avrupa'da oynamamızı istediğini biliyorum. İkinci yarıda daha rekabetçi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bazı mevkilerde ikiden fazla oyuncumuz var. Eğer onların başka bir yerde oynama şansı varsa, bu herkes için daha iyi olur.
- 13.12.2019
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Yorum
cascan Utku yu bırakın gitsin başka takıma.Ersini yetiştirin. Oğuzhan hala tın.Bundan sonrada bir cacık olmaz.Lens var yok gönderin artık.
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Cocu’nun gözü Ferdi’de
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Yorum
ibrahim sen oynatma ersun oynatacaklar var.
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İşte madde madde Trabzonspor’un itiraz dilekçesi
Toplam 1
Yorum
ibrahim trabzon haklı şimdi bunlar gene takıma giremeyen yaşlı müzmin sakat oyunculara adı var diye bir sürü para verip 2 gün sonrada nasıl gönderir
Lille'in hocasından transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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