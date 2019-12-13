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13 Aralık 2019, Cuma
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'in hocasından açıklaması

Lille'in hocasından transfer açıklaması

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi 'in teknik direktörü , Montpellier ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam takımda bazı bölgelerde fazla alternatifleri olduğunu söyleyerek ocak ayında bazı isimlerle yolların ayrılacağının sinyallerini verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaratan Fransız ekibi 'de teknik direktör , çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı ligde oynayacakları Montpellier maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Devler Ligi'nden elenmelerine ilişkin konuşan Galtier, "Bu gerçek bir hayal kırıklığıydı. Eğer yeniden oynama şansımız olsaydı oyuncu profili üzerinden tercihlerim farklı olurdu. Bundan çıkaracak derslerimiz var" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, ocak ayı döneminde takımdan gönderecekleri isimler olacağını ima ederek şöyle konuştu:

Başkanın Avrupa'da oynamamızı istediğini biliyorum. İkinci yarıda daha rekabetçi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bazı mevkilerde ikiden fazla oyuncumuz var. Eğer onların başka bir yerde oynama şansı varsa, bu herkes için daha iyi olur.

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  1. 13.12.2019
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