Lille'in hocasından transfer açıklaması

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaratan Fransız ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı ligde oynayacakları Montpellier maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Devler Ligi'nden elenmelerine ilişkin konuşan Galtier, "Bu gerçek bir hayal kırıklığıydı. Eğer yeniden oynama şansımız olsaydı oyuncu profili üzerinden tercihlerim farklı olurdu. Bundan çıkaracak derslerimiz var" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderecekleri isimler olacağını ima ederek şöyle konuştu:

Başkanın Avrupa'da oynamamızı istediğini biliyorum. İkinci yarıda daha rekabetçi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bazı mevkilerde ikiden fazla oyuncumuz var. Eğer onların başka bir yerde oynama şansı varsa, bu herkes için daha iyi olur.