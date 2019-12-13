Neymar gol sevincine açıklık getirdi! Galatasaray maçında...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olduğu mücadele sonrası gol sevincinin anlamı sorulan Neymar, dikkat çeken bir yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, gerek saha içi gerekse saha dışı hareketleriyle basında gündem olmaya devam ediyor.
Daha önce ligde Nantes ve Montpellier maçlarında attığı gollerden sonra 'sus' işareti yaparak sevinen yıldız isim, son olarak Galatasaray karşılaşmasında da attığı golü aynı şekilde kutlamıştı. Mücadele sonrası Esporte Interativo'ya konuşan Neymar, gol sevincinin anlamının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:
Kimseyi provoke etmek istemedim. Ben sosyal medyadan size yanıt verdikçe adım üzerinden spekülasyon yapıyorsunuz. Bu artık arkadaşlarımla da konuştuğum yeni bir gol kutlama biçimi. Burada fikir; kalan her şeyi unutmak, daha az konuşmak ve daha çok oynamak.
- 13.12.2019
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Yorum
cascan Utku yu bırakın gitsin başka takıma.Ersini yetiştirin. Oğuzhan hala tın.Bundan sonrada bir cacık olmaz.Lens var yok gönderin artık.
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Cocu’nun gözü Ferdi’de
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Yorum
ibrahim sen oynatma ersun oynatacaklar var.
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İşte madde madde Trabzonspor’un itiraz dilekçesi
Toplam 1
Yorum
ibrahim trabzon haklı şimdi bunlar gene takıma giremeyen yaşlı müzmin sakat oyunculara adı var diye bir sürü para verip 2 gün sonrada nasıl gönderir
Neymar gol sevincine açıklık getirdi! Galatasaray maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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