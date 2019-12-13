Neymar gol sevincine açıklık getirdi! Galatasaray maçında...

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, gerek saha içi gerekse saha dışı hareketleriyle basında gündem olmaya devam ediyor.

Daha önce ligde Nantes ve Montpellier maçlarında attığı gollerden sonra 'sus' işareti yaparak sevinen yıldız isim, son olarak Galatasaray karşılaşmasında da attığı golü aynı şekilde kutlamıştı. Mücadele sonrası Esporte Interativo'ya konuşan Neymar, gol sevincinin anlamının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

Kimseyi provoke etmek istemedim. Ben sosyal medyadan size yanıt verdikçe adım üzerinden spekülasyon yapıyorsunuz. Bu artık arkadaşlarımla da konuştuğum yeni bir gol kutlama biçimi. Burada fikir; kalan her şeyi unutmak, daha az konuşmak ve daha çok oynamak.