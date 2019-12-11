Galatasaray maçı öncesi Paris Saint-Germain'in içi yangın yeri! "Kim daha büyük yıldız" yarışı

İşte L'Equipe'in Hugo Delom imzasıyla çıkan yorum haberi;

"Paris Saint-Germain, tarihsel olarak ilginç günler yaşanıyor. Sonuçlar muazzam. Kulübün içerisi ise aslında yangın yeri gibi. Kış gerçek anlamda Paris'e gelmiş gibi. Kasım ve aralık aylarında alınan sonuçlara karşın bir kriz yaşanıyor. Sorun Parc des Princes'te değil, PSG'nin tesisleri Camp des Lodges'te.

Paris, ligde zirvede, Şampiyonlar Ligi'nde zirvede ancak durum o kadar iyi değil. Fotoğraf, sahadan dışarıya doğru geçtikçe dramatik bir biçimde değişiyor."



"HEP BİR ŞÜPHE, HEP BİR ELEŞTİRİ"

"PSG, 1 maçı eksik ve 5 puan farkla lider. Şampiyonlar Ligi'nde liderliği haftalar önce garantiledi. 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile en iyi performanslarından birini gösteriyor. Gueye ve Kimpembe'nin sakatlığı dışında görünürde bir sıkıntı yok. Galatasaray'a karşı da neredeyse tam kadro diyebileceğimiz şekilde çıkacaklar. Dijon, Brest, Club Brugge, Nantes, Montpellier gibi takımları üst üste mağlup ettiler. Ancak, hep bir şüphe, hep bir eleştiri var.

PSG, uzun süre sonra kolektif bir takım gibi oynamıyor. Bireysel yetenekler, oyunu çeviriyor ve puanları getiriyor. Real Madrid ile 2-2 berabere kalınan maçta da, Montpellier'yi 3-1 yendikleri maçta da böyle oldu. Takım 18 Eylül'de oynanan ve 3-0 kazanılan Real Madrid maçında, 'takım'dı, o tarihten bu yana hep bireysellik ön plana çıktı."

"TUCHEL'İN HEDEFİNDE MBAPPE VE NEYMAR VAR"

"Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar, takımın kredisini gerçek manada artırdı. Thomas Tuchel'in 2-0 kazanılan Nantes maçında kenarda ne kadar agresif olduğunu görebilirdiniz. Takım, Şampiyonlar Ligi'ni çok ciddiye alıyor ve farklı bir konsantrasyonda oynuyor ancak ligde aynı ciddiyet yok. Bu nedenle, umudu Avrupa'da yoluna devam etmek olan Galatasaray'a karşı farklı bir ciddiyet seviyesiyle oynayacaklar. Thomas Tuchel de, maç öncesi basın toplantısında, "Montpellier maçında ileri doğru bir adım attık. Galatasaray karşısında da bir adım daha atmalıyız. Gerçek bir takım gibi oynayabiliriz. Büyük şeyler başarmak istiyorsak tek çözüm yolu bu." dedi.

"Gerçek bir takım gibi" sözlerinin hedefinde iki yıldız isim var aslında; Kylian Mbappe ve Neymar!"

"KİM DAHA BÜYÜK YILDIZ YARIŞI"

"Montpellier maçı sonrasında tüm yorumcular, tüm yazarlar Kylian Mbappe ve Neymar'ı eleştirdiler. İkili, takım içerisinde kim daha büyük yıldız yarışına girmiş gibi. Tribünlerin genel görüşü, Neymar takım içerisinde yalnız bırakılıyor. Ancak, yalnız bırakıldıkça Brezilyalı'nın daha fedakar ve daha motive oynadığı da ortada. Yine de Mbappe, PSG taraftarının biricik sevgilisi. Paris içinde durumlar karışık. Doğal olarak, burası Paris."