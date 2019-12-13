Fatih Terim'e flaş çağrı: O helikopteri çağır bin ve git lütfen!

Şimdi çok yakını, dünü hatırlayın. Üçüncü küme takımı Tuzlaspor, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı net skorla yendi. 2-0! 5 de olabilirdi. Nasıl yendi? Tuzla'nın genç ve isimsiz Hocası (O maça rağmen adını hatırlayan var mı içinizde) Galatasaray'ı nasıl yenebileceğini düşünmüştü. Galatasaray'ın zayıf yanları nelerdir? Hücumu nasıl, savunmayı nasıl yapıyor. Zaaflarına göre hücuma nasıl çıkarız? Zaaflarına göre nasıl savunma yaparız? Düşünmüştü. Yani maçı önce kafasında oynamıştı. Temel ilkesi zor değildi.