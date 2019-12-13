Fatih Terim'e flaş çağrı: O helikopteri çağır bin ve git lütfen!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, PSG ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleden 5-0 mağlup ayrılarak turnuvaya kötü veda etmişti. Spor yazarı Hıncal Uluç, bu sezon Devler Ligi'nde yalnızca 2 puan toplayabilen sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'e flaş bir çağrıda bulundu. İşte o yazı...
HINCAL ULUÇ - FATİH TERİM'İN ACIKLI FİNALİ
Bir Avrupa Zaferi ile tarihe geçen Fatih Terim, bir Avrupa hezimeti ile final yaptı.. Yanlış anlamayın. Paris'te yenen 5 golden söz etmiyorum. Galatasaray'ın Avrupa'da kalabilmek için PSG'yi mutlak yenmesi gerekiyordu. Bunun için her türlü risk göze alınacaktı. 5 değil, hatta 10 yemek riski de. Benim işim skorla değil.
Şimdi çok yakını, dünü hatırlayın. Üçüncü küme takımı Tuzlaspor, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı net skorla yendi. 2-0! 5 de olabilirdi. Nasıl yendi? Tuzla'nın genç ve isimsiz Hocası (O maça rağmen adını hatırlayan var mı içinizde) Galatasaray'ı nasıl yenebileceğini düşünmüştü. Galatasaray'ın zayıf yanları nelerdir? Hücumu nasıl, savunmayı nasıl yapıyor. Zaaflarına göre hücuma nasıl çıkarız? Zaaflarına göre nasıl savunma yaparız? Düşünmüştü. Yani maçı önce kafasında oynamıştı. Temel ilkesi zor değildi.