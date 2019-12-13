360 milyonluk fiyasko! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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360 milyonluk fiyasko!

Sadece bu sezon için 360 milyonluk borcun altına giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 14 gol yerken, 1 gol attı. Grubu sonuncu olarak bitiren sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın açık ara en başarısız takımı oldu.
13 Aralık 2019 Cuma 07:48 Güncelleme: 13.12.2019 07:48
360 milyonluk fiyasko!

PSG'ye 5-0 yenilen Galatasaray tarihinin en kötü Şampiyonlar Ligi performanslarından birisine imza attı...

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360 milyonluk fiyasko!

Oysa ki Sarı-Kırmızılılar sezon başı Avrupa'da büyük hedefler için önemli bir yatırım yapmıştı.

360 milyonluk fiyasko!

Yönetim bonservis, kira ve imza parası için 10.8 milyon Euro'yu kasasından çıkardı.

360 milyonluk fiyasko!

FALCAO'YA 7 MILYON EURO

Ayrıca futbolcuların toplam maaş maliyeti 45 milyon Euro'yu buldu.

360 milyonluk fiyasko!

Sadece Falcao'ya 7 milyon Euro ödendi. 1 yıllık maliyet 56 milyon Euro'yu (Yaklaşık 360 milyon lira) buldu.

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