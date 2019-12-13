360 milyonluk fiyasko!

Sadece bu sezon için 360 milyonluk borcun altına giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 14 gol yerken, 1 gol attı. Grubu sonuncu olarak bitiren sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın açık ara en başarısız takımı oldu.

13 Aralık 2019 Cuma 07:48 Güncelleme: 13.12.2019 07:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





