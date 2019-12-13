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Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi turnuvayı 14 gol yiyerek tamamlasa da grup aşamasında en çok kurtarış yapan file bekçisi olarak rakiplerine fark attı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Muslera'nın geride bıraktığı isimler...
13 Aralık 2019 Cuma 07:48
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Kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi sezonunu geride bırakan Galatasaray'da tek teselli FernandoMuslera'nın performansı oldu.
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Gruptaki 6 maçta toplam 33 kurtarış yapan Uruguaylı file bekçisinin performansı turnuvaya damga vurdu.
33 yaşındaki eldiven, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.
Karanlık takımda inci gibi parlayan taraftarın sevgilisi Muslera ligdeki son Alanya maçında da harika bir performans sergilemişti.
Şampiyonlar Ligi'nde en çokkurtarış yapan kaleciler: