Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi turnuvayı 14 gol yiyerek tamamlasa da grup aşamasında en çok kurtarış yapan file bekçisi olarak rakiplerine fark attı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Muslera'nın geride bıraktığı isimler...
13 Aralık 2019 Cuma 07:48
Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı

Kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi sezonunu geride bırakan Galatasaray'da tek teselli Fernando Muslera'nın performansı oldu.

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Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı

Gruptaki 6 maçta toplam 33 kurtarış yapan Uruguaylı file bekçisinin performansı turnuvaya damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı

33 yaşındaki eldiven, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı

Karanlık takımda inci gibi parlayan taraftarın sevgilisi Muslera ligdeki son Alanya maçında da harika bir performans sergilemişti.

Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleciler:

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! Rakiplerine fark attı

1-Muslera G.Saray 33

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