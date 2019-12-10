Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını İngiliz temsilcisi Chelsea ile deplasmanda yapacak olan Fransız ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, kendisini eleştirdi ve pişman olduğu konuyu açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

10 Aralık 2019 Salı 09:50 Güncelleme: 10.12.2019 10:14
Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçını Chelsea deplasmanında yapacak olan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...

Devler Ligi'nde son maçlar öncesi aldığı 1 puanla gruptan çıkma şansını yitiren Fransız ekibinde Galtier, daha önceki maçlarda yaptığı tercihlerden dolayı pişmanlığını dile getirdi ve şöyle konuştu:

Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...

Pişman olmanın zamanı mı bilmiyorum... Her defasında ilginç maçlar oynadık. Ama her seferinde de bazı şeyleri eksik yaptık.

Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...

Özellikle Valencia maçlarını düşünüyorum. Oyun şeması kararım, taktik, organizasyon vs... Eğer yeniden bu maçları oynama şansım olsaydı kesinlikle aynı şeyleri yapmazdım.

Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...

Lille, Valencia ile sahasında oynadığı maçta 1-1 berabere kalırken, deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise 4-1 mağlup olmuştu.

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