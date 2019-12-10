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Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını İngiliz temsilcisi Chelsea ile deplasmanda yapacak olan Fransız ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, kendisini eleştirdi ve pişman olduğu konuyu açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Aralık 2019 Salı 09:50
Güncelleme: 10.12.2019 10:14
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçını Chelsea deplasmanında yapacak olan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Devler Ligi'nde son maçlar öncesi aldığı 1 puanla gruptan çıkma şansını yitiren Fransız ekibinde Galtier, daha önceki maçlarda yaptığı tercihlerden dolayı pişmanlığını dile getirdi ve şöyle konuştu:
Pişman olmanın zamanı mı bilmiyorum... Her defasında ilginç maçlar oynadık. Ama her seferinde de bazı şeyleri eksik yaptık.
Özellikle Valencia maçlarını düşünüyorum. Oyun şeması kararım, taktik, organizasyon vs... Eğer yeniden bu maçları oynama şansım olsaydı kesinlikle aynı şeyleri yapmazdım.
Lille, Valencia ile sahasında oynadığı maçta 1-1 berabere kalırken, deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise 4-1 mağlup olmuştu.