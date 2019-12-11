Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'e, dün gece Şamyiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig - Lyon mücadelesinde çirkin bir saldırı düzenlendi. Maç sonunda futbolcular ile taraftarların arasına giren güvenlik görevlileri, olayı kontrol altına almakta bir hayli güçlük çekti.
11 Aralık 2019 Çarşamba 10:13 Güncelleme: 11.12.2019 10:48
Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

2017-2018 yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Olimpik Lyon'a 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Marcelo Guedes'e dün akşam taraftarlardan tarafından saldırı düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Marcelo'ya dün akşam Fransa'da Lyon - Leipzig mücadelesinde çirkin bir saldırı düzenlendi.

Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

Marcelo geçtiğimiz günlerde Lyon'da gösterdiği performansla da taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.

Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

Taraftarla arası açılan Brezilyalı savunma oyuncusunun takım kaptanlığı elinden alınmıştı.

Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

Dün gece oynanan ve 2-2 sona eren Lyon - Leipzig maçı çirkin görüntülere sahne oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN