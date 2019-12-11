Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'e, dün gece Şamyiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig - Lyon mücadelesinde çirkin bir saldırı düzenlendi. Maç sonunda futbolcular ile taraftarların arasına giren güvenlik görevlileri, olayı kontrol altına almakta bir hayli güçlük çekti.
11 Aralık 2019 Çarşamba 10:13
Güncelleme: 11.12.2019 10:48
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2017-2018 yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Olimpik Lyon'a 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Marcelo Guedes'e dün akşam taraftarlardan tarafından saldırı düzenlendi.
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Beşiktaş'ta oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Marcelo'ya dün akşam Fransa'da Lyon - Leipzig mücadelesinde çirkin bir saldırı düzenlendi.
Marcelo geçtiğimiz günlerde Lyon'da gösterdiği performansla da taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.
Taraftarla arası açılan Brezilyalı savunma oyuncusunun takım kaptanlığı elinden alınmıştı.
Dün gece oynanan ve 2-2 sona eren Lyon - Leipzig maçı çirkin görüntülere sahne oldu.