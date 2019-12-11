Lyon taraftarından Marcelo'ya çirkin saldırı! Ortalık karıştı...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'e, dün gece Şamyiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig - Lyon mücadelesinde çirkin bir saldırı düzenlendi. Maç sonunda futbolcular ile taraftarların arasına giren güvenlik görevlileri, olayı kontrol altına almakta bir hayli güçlük çekti.

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:13 Güncelleme: 11.12.2019 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





