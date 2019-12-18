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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Fransa'da 'ye tepki! ...

Fransa'da Slimani'ye tepki! Yusuf Yazıcı...

son 16 turunda Monaco ile Lille karşı karşıya geldi. 'nin penaltı kaçırdığı maçta 'lı Lille 3-0 kazanarak tur atladı. Fransız basınında ise  golcü yıldız Slimani'ye sert eleştiriler vardı.

Milli yıldızımız 'nın forma giydiği Lille ile eski Fenerbahçeli 'nin takımı Monaco son 16 turunda karşılaştı.

Mücadelenin 19. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçen Lille, 45. dakikada ile farkı 2'ye çıkardı. Monaco'da Slimani 55. dakikada penaltı kaçırarak farkı 1'e indirme şansını kaybetti.

YUSUF YAZICI 78'DE OYUNA GİRDİ!

Skoru belirleyen gol 86. dakikada Loic Remy kadetti ve Lille, Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek Fransa Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Lille'de Zeki Çelik, 30. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

SLIMANI'YE ELEŞTİRİ...

Maçın en düşük puanını Slimani'ye veren L'Equipe; Cezayirli forvetin zaman zaman yaptığı oldukça saçma hareketleri dikkat çekti. Maç boyunca top kayıpları ve kötü tercihler yaptı. Ayrıca kaçırdığı penaltıda, vuruş yeri ve çektiği kötü şut nedeniyle kendisini suçlayabiliriz.

France Football: Slimani'nin kullandığı kötü penaltı kaleci Jardim'i geçemedi ve skoru 2-1'e getirme şansını yok etti. Sonradan oyuna giren Yusuf Yazıcı, halihazırda son derece etkili olan Lille hücumuna katkı yaptı.

Maxifoot: Takım arkadaşlarından yeterince yardım alamayan Slimani atak yollarında öksüz kaldı. Lille'in iyi defansı Monaco'nun atak yollarını kapatınca Slimani tehlikeli bölgeye bile giremedi. En kötüsü ise penaltı atışını kaleciye ikram etti. 78'de oyuna giren ve etkili olan Yusuf Yazıcı'nın şutu direkten döndü.

  1. 18.12.2019
  2. Güncelleme: 18.12.2019 15:48
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