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19 Aralık 2019, Perşembe
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'ten Adebayor hamlesi

Nimes Olympique'ten Adebayor hamlesi

'dan ayrıldığından beri serbest olan Togolu golcü 'a Fransız ekibi 'in talip olduğu açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'in, 'dan ayrılan 'u listesine aldığı ortaya çıktı.

RMC Sport'un haberine göre, ligde sondan bir önceki sırada bulunan Nimes, ocak ayı transfer döneminde sükseli bir isim almayı planlıyor. Fransız kulübü yöneticilerinin serbest statüde bulunan 35 yaşındaki Adebayor'la temasa geçtiği ifade edildi.

Togolu golcünün Fransa'da oynamaya sıcak baktığı bildirilirken, kulübün ise finansal olarak kaynak yaratmaya çalıştığı kaydedildi. Haberin detayında, Adebayor'la sözleşme imzalanması durumunda mukavelede "takım küme düşerse anlaşma sonlanır" maddesinin bulunacağı iddia edildi.

Tecrübeli futbolcu kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Tottenham ve Manchester City, Başakşehir ve Kayserispor gibi takımlarda forma giydi.



  1. 19.12.2019
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