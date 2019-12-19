Nimes Olympique'ten Adebayor hamlesi
Kayserispor'dan ayrıldığından beri serbest olan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'a Fransız ekibi Nimes Olympique'in talip olduğu açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique'in, Kayserispor'dan ayrılan Emmanuel Adebayor'u listesine aldığı ortaya çıktı.
RMC Sport'un haberine göre, ligde sondan bir önceki sırada bulunan Nimes, ocak ayı transfer döneminde sükseli bir isim almayı planlıyor. Fransız kulübü yöneticilerinin serbest statüde bulunan 35 yaşındaki Adebayor'la temasa geçtiği ifade edildi.
Togolu golcünün Fransa'da oynamaya sıcak baktığı bildirilirken, kulübün ise finansal olarak kaynak yaratmaya çalıştığı kaydedildi. Haberin detayında, Adebayor'la sözleşme imzalanması durumunda mukavelede "takım küme düşerse anlaşma sonlanır" maddesinin bulunacağı iddia edildi.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Tottenham ve Manchester City, Başakşehir ve Kayserispor gibi takımlarda forma giydi.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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