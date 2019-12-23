Son dakika: Yusuf Yazıcı'ya sakatlık şoku! Çapraz bağları koptu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Son dakika: Yusuf Yazıcı'ya sakatlık şoku! Çapraz bağları koptu

: 'ya sakatlık şoku! Çapraz bağları koptu

Son dakika: Yusuf Yazıcı'ya sakatlık şoku! Çapraz bağları koptu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz 'nın çapraz bağları koptu. 22 yaşındaki genç yıldız, doktoru tarafından ameliyat edilecek. Yıldız futbolcudan uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Monaco deplasmanında 5-1 mağlup olan Fransız ekibinde 39. dakikada oyuna giren , maçın son bölümlerinde sakatlanmıştı. Son dkaika haberine göre; forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. Yusuf, doktoru tarafından ameliyat edilecek.

"ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNÜYOR"

Lille Teknik Direktörü Galtier, Monaco maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili konuşmuş ve Yusuf'un dizindeki sakatlığının ciddi olabileceğini söylemişti. Galtier yaptığı açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın dizindeki sakatlık sorunu ciddi ve endişe verici görünüyor. Daha kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerini kullanmıştı.

EURO 2020'DE YOK!

Yusuf Yazıcı bu talihsiz sakatlığının ardından sezonun geri kalan bölümüne forma giyemeyecek. Genç futbolcunun, EURO 2020'de forma giymesinin oldukça zayıf bir ihtimal olduğu belirtildi.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 10:25
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