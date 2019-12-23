Cavani'nin yeni takımını açıkladılar! 3 yıllık imza...

Fransız ekibi PSG'de forma giyen Cavani için bir dönem sona eriyor... Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Sky Sports Italia'dan flaş bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Cavani, Atletico Madrid'le 3 yıllığına anlaşmaya vardı. PSG tarihinin en iyi golcüsü olan Cavani, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından bu sezon birçok maçta kadroya dahi alınmadı.

32 yaşındaki tecrübeli forvet, 6.5 sezondur formasını giydiği PSG'de toplam 290 maça çıktı ve 196 gol atarken 40 da asist yaptı.



