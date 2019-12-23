Cavani'nin yeni takımını açıkladılar! 3 yıllık imza...
Paris Saint-Germain'de Neymar, Mbappe ve Icardi gibi isimlerin yüksek performansı sonucu gözden düşen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin Atletico Madrid'le 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi PSG'de forma giyen Cavani için bir dönem sona eriyor... Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Sky Sports Italia'dan flaş bir iddia geldi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Cavani, Atletico Madrid'le 3 yıllığına anlaşmaya vardı. PSG tarihinin en iyi golcüsü olan Cavani, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından bu sezon birçok maçta kadroya dahi alınmadı.
32 yaşındaki tecrübeli forvet, 6.5 sezondur formasını giydiği PSG'de toplam 290 maça çıktı ve 196 gol atarken 40 da asist yaptı.
- 23.12.2019
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
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Cheshmi tamam alternatif çok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı iyi adam..iş yapar.
Cavani'nin yeni takımını açıkladılar! 3 yıllık imza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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