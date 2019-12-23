Cavani'nin yeni takımını açıkladılar! 3 yıllık imza... - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Cavani'nin yeni takımını açıkladılar! 3 yıllık imza...

Cavani'nin yeni takımını açıkladılar! 3 yıllık imza...

Saint-Germain'de , Mbappe ve Icardi gibi isimlerin yüksek performansı sonucu gözden düşen Uruguaylı golcü 'nin 'le 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi 'de forma giyen Cavani için bir dönem sona eriyor... Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Sky Sports Italia'dan flaş bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Cavani, 'le 3 yıllığına anlaşmaya vardı. PSG tarihinin en iyi golcüsü olan Cavani, teknik direktör tarafından bu sezon birçok maçta kadroya dahi alınmadı.

32 yaşındaki tecrübeli forvet, 6.5 sezondur formasını giydiği PSG'de toplam 290 maça çıktı ve 196 gol atarken 40 da asist yaptı.


  1. 23.12.2019
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