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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Yusuf kaybetti kazandı

Yusuf kaybetti Trabzon kazandı

Sezon başında , 16.5 milyon euro'ya 'in yolunu tutarken sözleşmesine "25 maça çıkarsa 1 milyon euro daha ödenir" maddesi konulmuştu. Yusuf dün, Lille'in Monaco'ya mağlup olduğu karşılaşmada bu sezonki 25. maçına çıktı. Fırtına'nın kasasına 1 milyon euro daha geldi.

Sezon başında , 16.5 milyon euro'ya 'in yolunu tutarken sözleşmesine "25 maça çıkarsa 1 milyon euro daha ödenir" maddesi konulmuştu. Yusuf dün, Lille'in Monaco'ya mağlup olduğu karşılaşmada bu sezonki 25. maçına çıktı. Fırtına'nın kasasına 1 milyon euro daha geldi.
  1. 23.12.2019
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