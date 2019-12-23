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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Kamp 'da

Kamp Antalya'da

devre arası hazırlıklarını 4-11 Ocak tarihlerinde ’de gerçekleştirecek.

Fırtına'nın devre arası kamp programı belli oldu. temsilcisi, ilk yarının sona ermesinin ardından 4 Ocak'ta 'da bir araya gelecek. Bordo-mavili takım 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını 'de sürdürecek. burada hazırlık maçları da oynayacak. Teknik direktör , devre arası transferlerinin kampa yetiştirilmesini istedi.
  1. 23.12.2019
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