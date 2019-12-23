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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Son dakikada Hosseini şoku

Son dakikada Hosseini şoku

, 'ya hareket etmeden önce 'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru "Hosseini'nin bel kaslarında spazma bağlı var. Tedavisi ve fizyoterapist eşliğinde saha çalışmaları sürüyor. hazır olmadığı için maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

, 'ya hareket etmeden önce 'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru "Hosseini'nin bel kaslarında spazma bağlı var. Tedavisi ve fizyoterapist eşliğinde saha çalışmaları sürüyor. hazır olmadığı için maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
  1. 23.12.2019
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