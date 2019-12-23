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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Devre sonu imza

Devre sonu imza

, ’ye getirdiği Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Senegalli yıldız, devre arasında imzayı atacak. 4 ’ta başlayacak kampa katılacak

Orta sahasını güçlendirmek isteyen , Badou Ndiaye ile görüşüyordu. Oyuncuyu 'ye davet eden ve burada da bir görüşme gerçekleştiren bordo-mavili yöneticiler anlaşmaya vardı. Senegalli futbolcu için 'ye kiralama ücreti verilmeyecek. Sadece Ndiaye'nin 900 bin euro'luk maaşı ödenecek. sezonu açılır açılmaz imzayı atacak 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un 4 'ta 'daki kampına katılacak.
  1. 23.12.2019
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