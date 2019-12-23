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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Tesislerde keyifli idman

Tesislerde keyifli idman

deplasmanında geçirecek olan son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. yönetimindeki çalışmada futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdiler. İdmanın son bölümünde oyuncular paslaşarak topu çöp kutularına sokmaya çalıştılar. Bu anlarda kahkaha sesleri yükseldi.

deplasmanında geçirecek olan son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. yönetimindeki çalışmada futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdiler. İdmanın son bölümünde oyuncular paslaşarak topu çöp kutularına sokmaya çalıştılar. Bu anlarda kahkaha sesleri yükseldi.
  1. 23.12.2019
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