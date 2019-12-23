Tesislerde keyifli idman
Haftayı Konyaspor deplasmanında geçirecek olan Trabzonspor son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdiler. İdmanın son bölümünde oyuncular paslaşarak topu çöp kutularına sokmaya çalıştılar. Bu anlarda kahkaha sesleri yükseldi.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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