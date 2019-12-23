Sosa’yı ikizleri yolcu ettı
Kaptan Jose Sosa, Konyaspor deplasmanına giderken ikiz kızları da havaalanına kadar ona eşlik etti. Arjantinli yıldızın kızları Rufina ve Alfonsina, babalarını uçağa kadar uğurladı. Takım arkadaşları Sosa'nın ikizlerine büyük ilgi gösterdi.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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