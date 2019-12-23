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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Sosa’yı ikizleri yolcu ettı

Sosa’yı ikizleri yolcu ettı

Kaptan , deplasmanına giderken ikiz kızları da havaalanına kadar ona eşlik etti. Arjantinli yıldızın kızları Rufina ve Alfonsina, babalarını uçağa kadar uğurladı. Takım arkadaşları Sosa'nın ikizlerine gösterdi.

Kaptan , deplasmanına giderken ikiz kızları da havaalanına kadar ona eşlik etti. Arjantinli yıldızın kızları Rufina ve Alfonsina, babalarını uçağa kadar uğurladı. Takım arkadaşları Sosa'nın ikizlerine gösterdi.
  1. 23.12.2019
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