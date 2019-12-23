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23 Aralık 2019, Pazartesi
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2 maçımızı da kazanmalıyız

2 maçımızı da kazanmalıyız

Tesislerde keyifli idman , maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Usta hoca “Kalan 2 maçımızdan 6 puan almalıyız” dedi.

Bordo-mavili ekipte teknik direktör , mücadelesi öncesinde öğrencileriyle bir görüşme yaptı. Karaman "Konyaspor zor durumda. Bizi yenmek isteyeceklerdir. Geçen hafta evimizde kaybettik. Konyaspor'u yenerek Denizlispor maçını telafi edebiliriz. Kalan 2 maçtan 6 puanı mutlaka almalıyız" dedi.
  1. 23.12.2019
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