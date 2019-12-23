Tek hedef 3 puan

Tüm rakiplerinin takıldığı haftada Denizlispor'a yenilerek geçen hafta büyük şok yaşayan Trabzonspor 'telafi maçına' çıkıyor. Bordo-mavililer bugün 20.00'de deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencilerinin bugünkü mücadeleden tek bir beklentisi var, o da 90 dakika sonunda mutlaka 3 puanı kapmak. Bordo-mavili ekipte bu zorlu karşılaşmada Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

GÖZLER SÖRLOTH'TA

Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında en güvendiği isimlerin başında yine Alexander Sörloth geliyor. Ligde 9 gol kaydeden Norveçli yıldız yine hücum hattının en ucunda olacak. Nwakaeme ve Sturridge'den gol pasları bekleyecek. Aynı zamanda Ünal Karaman'ın talimatıyla bu iki isme boşluklar oluşturmaya çalışacak. Kaptan Jose Sosa da takım arkadaşlarıyla maç öncesinde bir görüşme yaptı ve "Son 2 karşılaşmada hata lüksümüz yok. Devre arasına 6 puanı alıp gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

37. RANDEVU

Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor 36 kez karşı karşıya geldiler. Bordomavililer rakibine karşı 18-9 üstün durumda. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Karadeniz temsilcisi 54 gol kaydetti. Kalesinde 39 gol gördü.

UĞURCAN: BİZ KAZANACAĞIZ

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, Konyaspor mücadelesi öncesi bir hayli hırslı olduklarını söyledi. Başarılı eldiven "Geçen hafta hiç arzu etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu telafi etmek zorundayız. Konyaspor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

4 İSİM KART SINIRINDA

Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da 4 futbolcu sarı kart sınırında. Yusuf Sarı, Majid Hosseini, Gaston Campi ve Anthony Nwakaeme kart görmeleri halinde Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Hosseini sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Diğer 3 isim de ilk 11'de.