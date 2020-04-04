Louis van Gaal: 25 maçta şampiyon ilan edilemez! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol Van Gaal'den tescil isteyenlere sert tepki!

Louis : 25 maçta şampiyon ilan edilemez!

Louis van Gaal: 25 maçta şampiyon ilan edilemez!

Dünyaca ünlü Hollandalı Louis , ülkesinde liglerin mevcut sıralamayla tescil edilmesini isteyen takımlara sert çıktı. Deneyimli teknik adam, "25 maç sonunda şampiyonu ilan edecek bir mekanizma olamaz. daha 3'te 1'lik bölümü var. Bazı takımlar, corona virüsü krizini kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" dedi.

Dünyaca ünlü Hollandalı Louis , ülkesinde liglerin mevcut sıralamayla tescil edilmesini isteyen takımlara sert çıktı.

Kazananın sahada belirlenmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, " kazanan takım sahada belirlenir. Bazı takımlar, corona virüsü krizini kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" dedi.

Salgın sona erip güvenli ortam sağlanana kadar beklenmesi gerektiğini belirten Gaal, "25 maç sonunda şampiyonu ilan edecek bir mekanizma olamaz. daha 3'te 1'lik bölümü var. Bu karar mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

  1. 04.04.2020
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