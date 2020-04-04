Louis van Gaal: 25 maçta şampiyon ilan edilemez!
Dünyaca ünlü Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, ülkesinde liglerin mevcut sıralamayla tescil edilmesini isteyen takımlara sert çıktı. Deneyimli teknik adam, "25 maç sonunda şampiyonu ilan edecek bir mekanizma olamaz. Sezonun daha 3'te 1'lik bölümü var. Bazı takımlar, corona virüsü krizini kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" dedi.
Dünyaca ünlü Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, ülkesinde liglerin mevcut sıralamayla tescil edilmesini isteyen takımlara sert çıktı.
Kazananın sahada belirlenmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Futbolda kazanan takım sahada belirlenir. Bazı takımlar, corona virüsü krizini kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" dedi.
Salgın sona erip güvenli ortam sağlanana kadar beklenmesi gerektiğini belirten Van Gaal, "25 maç sonunda şampiyonu ilan edecek bir mekanizma olamaz. Sezonun daha 3'te 1'lik bölümü var. Bu karar mantıklı değil" ifadelerini kullandı.
- 04.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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