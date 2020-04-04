Louis van Gaal: 25 maçta şampiyon ilan edilemez!

Dünyaca ünlü Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, ülkesinde liglerin mevcut sıralamayla tescil edilmesini isteyen takımlara sert çıktı.

Kazananın sahada belirlenmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Futbolda kazanan takım sahada belirlenir. Bazı takımlar, corona virüsü krizini kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" dedi.

Salgın sona erip güvenli ortam sağlanana kadar beklenmesi gerektiğini belirten Van Gaal, "25 maç sonunda şampiyonu ilan edecek bir mekanizma olamaz. Sezonun daha 3'te 1'lik bölümü var. Bu karar mantıklı değil" ifadelerini kullandı.