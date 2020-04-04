Sokağa çıkma yasağına uymayan futbolcu tutuklandı!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alıyor. Buna göre sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerden biri olan Sırbistan'da Real Madrid'li Luka Jovic'ten sonra bir futbolcu daha yasağı deldi ve tutuklandı.
Suudi Arabistan kulüplerinden El İttihad'ın formasını giyen Aleksandar Prijovic, corona virüsüne karşı koyulan önlemlerden biri olan sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklandı. Sokağa çıkma yasağını daha önce delen Real Madridli Luka Jovic, kız arkadaşının doğum günü için Belgrad'a gitmişti. Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
Belgrad polisinin yaptığı açıklamaya göre , Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya gelirken, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını deldi. El İttihad'ın formasını giyen 29 yaşındaki golcü, corona virüsü yasaklarını delen ikinci Sırp oldu.
- 05.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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