Sokağa çıkma yasağına uymayan futbolcu tutuklandı!

Suudi Arabistan kulüplerinden El İttihad'ın formasını giyen Aleksandar Prijovic, corona virüsüne karşı koyulan önlemlerden biri olan sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklandı. Sokağa çıkma yasağını daha önce delen Real Madridli Luka Jovic, kız arkadaşının doğum günü için Belgrad'a gitmişti. Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Belgrad polisinin yaptığı açıklamaya göre , Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya gelirken, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını deldi. El İttihad'ın formasını giyen 29 yaşındaki golcü, corona virüsü yasaklarını delen ikinci Sırp oldu.