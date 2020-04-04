Sokağa çıkma yasağına uymayan futbolcu tutuklandı! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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Sokağa çıkma yasağına uymayan futbolcu tutuklandı!

Sokağa çıkma yasağına uymayan futbolcu tutuklandı!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alıyor. Buna göre sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerden biri olan 'da Real Madrid'li 'ten sonra bir futbolcu daha yasağı deldi ve tutuklandı.

kulüplerinden 'ın formasını giyen Aleksandar Prijovic, corona virüsüne karşı koyulan önlemlerden biri olan sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklandı. Sokağa çıkma yasağını daha önce delen Real Madridli , kız arkadaşının doğum günü için Belgrad'a gitmişti. 'da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Belgrad polisinin yaptığı açıklamaya göre , Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya gelirken, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını deldi. El İttihad'ın formasını giyen 29 yaşındaki golcü, corona virüsü yasaklarını delen ikinci Sırp oldu.

  1. 05.04.2020
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