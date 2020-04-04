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Fenerbahçe'de corona kabusu! Transfer hesabı şaştı ve hedef isim...
Spor organizasyonlarının ertelenmesine neden olan corona virüsü, transfer dönemi planlarını da altüst etti. Takımda yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe de stratejisini değiştirmek zorunda kaldı. İşte sarı-lacivertlilerin corona virüsü sonrası transferde yeni yol haritası...
4 Nisan 2020 Cumartesi 12:42
Güncelleme: 04.04.2020 12:42
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Kadroda yeniden yapılanma hazırlığında olan Fenerbahçe, sözleşmesi biten oyuncularla yollarını ayırıp, takımdaki yıldızları da astronomik rakamlara satmayı planlıyordu ancak corona virüsü işi bozdu...
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Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde elde edilen gelirle yeni bir takım kurulacak, ancak para son derece dikkatli harcanacak, kasada nakit kalacaktı.
Futbolu frenleyen corona virüsü transfer dengelerini altüst edince, sarı-lacivertlilerin evdeki hesapları da çarşıyı uymadı. Vedat Muriç, Ozan Tufan ve Altay Bayındır'a talepler hala yoğun ancak teklifler düşük.
LeicesterCity ile Crystal Palace, Ozan için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. Fakat masaya konacak paranın 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin yanından bile geçmesi beklenmiyor.
HEDEFTE GENÇ İSİMLER VAR
Muriç için kapışan Lazio ve Napoli'nin de hayal edilen 20 milyon Euro'luk bedele çıkmayacağı neredeyse kesin. Tek teselli, alınacak oyuncuların da bedellerinin düşmesi olacak. Transfere fazla para ayırmayacak olan Kanarya genç yerli oyunculara ve bonservisi elinde olan Avrupalılara yönelecek.
FALETTE'İN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı SimonFalette'i kulübü EintrachtFrankfurt elden çıkarmak istiyor. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmasa da Almanlar cazip bir indirim yaparsa Ginelinin tapusu alınabilir.