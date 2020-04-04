HEDEFTE GENÇ İSİMLER VAR

Muriç için kapışan Lazio ve Napoli'nin de hayal edilen 20 milyon Euro'luk bedele çıkmayacağı neredeyse kesin. Tek teselli, alınacak oyuncuların da bedellerinin düşmesi olacak. Transfere fazla para ayırmayacak olan Kanarya genç yerli oyunculara ve bonservisi elinde olan Avrupalılara yönelecek.