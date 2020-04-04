UEFA'dan tehdit: Avrupa kupalarına gidecek takımları almam

Avrupa futbolunun patronu ülkelere aba altından sopa gösterdi: Tüm federasyon ve kulüplere mektup gönderen UEFA, kalan maçların oynanmasını istedi. Liglerin tescil edilmesi durumunda ise 'Avrupa kupalarına gidecek takımları almam' diyerek gözdağı verdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin imzasıyla önceki gün gece yarısı federasyon ve kulüplere bir yazı gönderildi. Sabah'ın ulaştığı belgede kulüplerin bir şekilde ligleri oynatarak tamamlaması gerektiğinin üzerinde durulurken Belçika'daki gibi liglerin son hali ile tescil edilme ihtimalinin sorun yaratacağı vurgusu yapıldı. Aksi halde Avrupa'ya gönderilen takımlarla alakalı şüphelerin oluşacağı da belirtildi.

İŞTE YAKLAŞIK 2 SAYFALIK BELGENİN SATIR BAŞLARI:

UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri Birliği tarafından yapılan toplantıda tüm liglerin oynanarak sonuçlandırılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

Liglerin durdurulması ancak son çare olmalıdır. Tüm liglerde elde edilecek unvanların (Şampiyonluk, küme düşme, Avrupa'ya gitme hakkı) saha sonuçlarına göre verilmesi oldukça önemlidir.

Mevcut sezonun sonuçları aşırı gerilimlere neden olabileceği için yeni sezonun (2020- 2021) başlangıcında koordineli olunmalı ve iki sezonun takvimleri yönetilirken ortak hesaplamalar yapılmalıdır.

Futbolun önümüzdeki aylarda yeniden tüm Avrupa'da başlayacağına eminiz. Bu aşamada ligleri iptal ya da tescil etmenin şu anda tüm ülkeler için erken ve haklı bir konu olmadığına inanıyoruz.

Ligleri tamamlamadan bitiren ülkelerden UEFA yarışmalarına katılma hakkı alan tüm takımlar için şüpheler oluşacaktır.

UEFA gerektiğinde Avrupa'ya katılım gösterecek kulüplerin haklarında değerlendirme yapma hakkını saklı tutar.





"EN ERKEN BAŞLAMA TARİHİMİZ HAZİRAN AYI OLACAKTIR"

Belgenin altında UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andre Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson'un imzaları var.

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a şunları söyledi: "En erken başlama tarihimiz haziran ayı olacaktır. Ama mayıs başında yeniden görüşeceğiz. Önce sporcu sağlığı geliyor. Kararı hükümetimiz verecek."

LİGLER EN ERKEN HAZİRANDA BAŞLAR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün yapılan açıklama ile haziran ayı işaret edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendirilecektir. Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryoyu, planı ve programı da hazırdır." Dün beIN Sports'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "En geç temmuz ortasında sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Temmuzun başında başlasak dahi ağustos ortalarında ligi tamamlayabiliriz"

