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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Barcelona Xavi'den Barselona'daki corona virüsü hastanesine 1 milyon avro bağış

Xavi'den Barselona'daki corona virüsü hastanesine 1 milyon avro bağış

Xavi'den Barselona'daki corona virüsü hastanesine 1 milyon avro bağış

() ekibi 'nın eski futbolcusu , koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.

Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar 'da forma giymişti.

  1. 04.04.2020
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