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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Suarez’den büyük tepki

Suarez’den büyük tepki

'nın yıldızı , kulübün maaşlardan yüzde 70 kesintiye uğradıktan sonra oyuncuların tepki gösterdiği haberlerine isyan etti.

'nın yıldızı , kulübün maaşlardan yüzde 70 kesintiye uğradıktan sonra oyuncuların tepki gösterdiği haberlerine isyan etti. Uruguaylı, "Yaralayıcı dedikodular üretildi. Anlaşmaya varılmasını biz istedik. Kimse indirimi reddetmedi ve maaşını talep etmedi. Kulübün durumunu biliyoruz" diye konuştu.
  1. 4.4.2020
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