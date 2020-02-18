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18 Şubat 2020, Salı
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’ya tarifesi

Barça’ya Enes Ünal tarifesi

, Dembele'nin sakatlığı sonrası 'ndan için özel izin talep etti. 2017'de da Villarreal'den Levante'ye özel izinle imza atmıştı.

, Dembele'nin sakatlığı sonrası 'ndan için özel izin talep etti. 'nın 15 gün içinde ülke içinden bir ismi kadrosuna katmak için onay aldığı belirtildi. 2017'de da Villarreal'den Levante'ye özel izinle imza atmıştı.
  1. 18.2.2020
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