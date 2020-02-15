Mallorca 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 24. haftası zorlu bir mücadeleye sahne oldu. İspanya'nın köklü kulüplerinden Mallorca sahasında Alaves ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada 3 puanı getiren gol 63. dakikada Cucho Hernandez'den geldi.

24 yaşındaki Fransız oyuncunun kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekip puanını 21'e yükseletip 17. sırada kendine yer bularak düşme hattından az da olsa uzaklamış oldu. Alaves ise 27 puanla 14. sırada kaldı.