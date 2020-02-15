Mallorca 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde Mallorca sahasında Alaves'i konuk etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
La Liga'nın 24. haftası zorlu bir mücadeleye sahne oldu. İspanya'nın köklü kulüplerinden Mallorca sahasında Alaves ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada 3 puanı getiren gol 63. dakikada Cucho Hernandez'den geldi.
24 yaşındaki Fransız oyuncunun kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekip puanını 21'e yükseletip 17. sırada kendine yer bularak düşme hattından az da olsa uzaklamış oldu. Alaves ise 27 puanla 14. sırada kaldı.
- 15.02.2020
- İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
- Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...
- Ersun Yanal'ı çileden çıkarttılar! İki yıldız ve Galatasaray...
- Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Başakşehir - Beşiktaş maçında Demba Ba attığı gole sevinmedi
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Mallorca 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.