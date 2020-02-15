Mallorca 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Mallorca 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU

Mallorca 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU

Mallorca 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU

'nın 24. hafta mücadelesinde Mallorca sahasında Alaves'i konuk etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 24. haftası zorlu bir mücadeleye sahne oldu. 'nın köklü kulüplerinden Mallorca sahasında Alaves ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada 3 puanı getiren gol 63. dakikada Cucho Hernandez'den geldi.

24 yaşındaki Fransız oyuncunun kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekip puanını 21'e yükseletip 17. sırada kendine yer bularak düşme hattından az da olsa uzaklamış oldu. Alaves ise 27 puanla 14. sırada kaldı.

  1. 15.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mallorca 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN