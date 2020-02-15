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15 Şubat 2020, Cumartesi
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17’lik yıldızı istiyor

Real Madrid 17’lik yıldızı istiyor

Kadroyu gençleştirmek isteyen , Rennes'in 17 yaşındaki yeteneği Camavinga'yı gündemine aldı.

Kadroyu gençleştirmek isteyen , Rennes'in 17 yaşındaki yeteneği Camavinga'yı gündemine aldı. Performanıyla devleri peşine takan ön libero için 70 milyon euro'luk bütçe ayrıldı. Angola asıllı Fransız oyuncu, bu sezon 32 maçta 1 gol kaydetti.
  1. 15.2.2020
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