Valencia 2-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi vizesi almak için yarışan Valencia ile Atletico Madrid, 24. hafta mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Valencia iki kez geriye düştüğü maçtan puanla ayrılmayı başardı.
İspanya La Liga'da Valencia ile Atletico Madrid arasında oynanan 24. haftanın açılış karşılaşması 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Simeone'nin öğrencileri 15'te Llorente'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Valencia'da Gabriel Paulista 40. dakikasında skoru eşitledi: 1-1.
432te Partey ile bir kez daha öne geçen Atletico, 59'da Kondogbia'nın golüne engel olamadı.
Bu sonucun ardından 4. sıradaki Atletico Madrid puanını 40'a çıkarırken, 6. basamaktaki Valencia ise puanını 38 yaptı.
- 15.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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