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14 Şubat 2020, Cuma
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2-2 | MAÇ SONUCU

Valencia 2-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

'da ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi vizesi almak için yarışan ile , 24. hafta mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Valencia iki kez geriye düştüğü maçtan puanla ayrılmayı başardı.

'da ile arasında oynanan 24. haftanın açılış karşılaşması 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Simeone'nin öğrencileri 15'te Llorente'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Valencia'da Gabriel Paulista 40. dakikasında skoru eşitledi: 1-1.

432te Partey ile bir kez daha öne geçen Atletico, 59'da Kondogbia'nın golüne engel olamadı.

Bu sonucun ardından 4. sıradaki Atletico Madrid puanını 40'a çıkarırken, 6. basamaktaki Valencia ise puanını 38 yaptı.

  1. 15.02.2020
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