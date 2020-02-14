Valencia 2-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da Valencia ile Atletico Madrid arasında oynanan 24. haftanın açılış karşılaşması 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Simeone'nin öğrencileri 15'te Llorente'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Valencia'da Gabriel Paulista 40. dakikasında skoru eşitledi: 1-1.

432te Partey ile bir kez daha öne geçen Atletico, 59'da Kondogbia'nın golüne engel olamadı.

Bu sonucun ardından 4. sıradaki Atletico Madrid puanını 40'a çıkarırken, 6. basamaktaki Valencia ise puanını 38 yaptı.