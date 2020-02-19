Atalanta 4-1 Valencia | MAÇ SONUCU

Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarak büyük bir başarıya imza atan İtalyan ekibi Atalanta, son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Valencia'yı konuk etti.

San Siro Stadı'nda oynanan mücadeleden 4-1 galip ayrılan Atalanta, çeyrek final yolunda dev bir adım attı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi 16. dakikada Hans Hateboer'in golüyle öne geçti: 1-0.

Baskılı oyununu sürdüren İtalyanlar, 42 .dakikada Josip Ilicic'in kaydettiği golle soyunma odasına girerken farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Gole doymayan Çizme temsilcisi, 57'de Remo Freuler'le 3-0'ı yakalarken, 62'de bir kez daha sahne alan Hateboer Valencia'yı şoka soktu: 4-0.

4-0'ın ardından uykudan uyanan İspanyollar 66. dakikada Denys Cheryshev'le farkı 3'e indidi: 4-1.

Son bölüme bir gol daha sıkıştırmak isteyen Valencia'nın çabaları sonuçsuz kalırken, maçtan 4-1 galip ayrılan Atalanta ikinci buluşma öncesi avantajı cebine koydu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Mart Salı günü Valencia'nın evi Mestalla Stadı'nda oynanaxcak.