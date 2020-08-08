Bayern Münih 4-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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4-1 | MAÇ SONUCU

Bayern Münih 4-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

son 16 turu rövanş mücadelesinde , 'da konuk ettiği 'yi 4-1 mağlup ederek adını yazdırdı.

son 16 turunda ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 4-1 kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2), Perisic ve Tolisso kaydederken, İngiliz ekibinin tek sayısı Abraham'dan geldi.

İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Bayern Münih bu skorla birlikte çıkan takım oldu.

Alman devi, çeyrek finalde ile kozlarını paylaşacak.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 00:12
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