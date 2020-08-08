Bayern Münih 4-1 Chelsea | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih, Allianz Arena'da konuk ettiği Chelsea'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 4-1 kazandı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2), Perisic ve Tolisso kaydederken, İngiliz ekibinin tek sayısı Abraham'dan geldi.
İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Bayern Münih bu skorla birlikte çeyrek finale çıkan takım oldu.
Alman devi, çeyrek finalde Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 00:12
- Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatif çıktı
- Trabzonspor'un yeni transferi Ricardo Plaza Castillo kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Trabzonspor Anders Trondsen ve Plaza Castillo'nun transferini KAP'a bildirdi!
- Trabzonspor'da Zafer Göktaş yönetim kurulu üyesi oldu
- Fenerbahçe'de asıl bomba geliyor! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı
- Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti
- Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer
- Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi! Yıldız ismi istiyorlar ve...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 5. transfer! Galatasaraylı eski yıldız geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayern Münih 4-1 Chelsea | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.