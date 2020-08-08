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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'nde eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

'nde son 16 turu heyecanı sona ererken, çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Corona virüsü pandemisi nedeniyle Devler Ligi'nde kalan maçlar, 12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da 8'li final formatına göre (, ) oynanacak. İşte detaylar...

'nde son 16 turu etabı sona ererken, , heyecanı Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşanacak.

8'li final formatında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 'ta başlayıp 'ta sona erecek.

İŞTE EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI:
Atalanta-PSG (12 Ağustos Çarşamba)
Leipzig-A. Madrid (13 Ağustos Perşembe)
Barcelona-Bayern Münih (14 Ağustos Cuma)
M. City-Lyon (15 Ağustos Cumartesi)

YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ DE BELLİ
Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile 'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak 8'li finalde yarı final ve final maçlarının tarihleri de açıklanmıştı.

Buna göre yarı finaller 18-19 Ağustos'ta, final mücadelesi ise 23 Ağustos'ta oynanacak.

  1. 09.08.2020
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