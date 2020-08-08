Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu etabı sona ererken, çeyrek final, yarı final ve final heyecanı Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşanacak.



8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 12 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta sona erecek.

İŞTE EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI:

Atalanta-PSG (12 Ağustos Çarşamba)

Leipzig-A. Madrid (13 Ağustos Perşembe)

Barcelona-Bayern Münih (14 Ağustos Cuma)

M. City-Lyon (15 Ağustos Cumartesi)

YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ DE BELLİ

Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak 8'li finalde yarı final ve final maçlarının tarihleri de açıklanmıştı.

Buna göre yarı finaller 18-19 Ağustos'ta, final mücadelesi ise 23 Ağustos'ta oynanacak.