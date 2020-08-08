Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sona ererken, çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Corona virüsü pandemisi nedeniyle Devler Ligi'nde kalan maçlar, 12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da 8'li final formatına göre (çeyrek final, yarı final ve final) oynanacak. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu etabı sona ererken, çeyrek final, yarı final ve final heyecanı Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşanacak.
8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 12 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta sona erecek.
İŞTE EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI:
Atalanta-PSG (12 Ağustos Çarşamba)
Leipzig-A. Madrid (13 Ağustos Perşembe)
Barcelona-Bayern Münih (14 Ağustos Cuma)
M. City-Lyon (15 Ağustos Cumartesi)
YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ DE BELLİ
Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak 8'li finalde yarı final ve final maçlarının tarihleri de açıklanmıştı.
Buna göre yarı finaller 18-19 Ağustos'ta, final mücadelesi ise 23 Ağustos'ta oynanacak.
- 09.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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