Tottenham 0 - 1 RB Leipzig MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham evinde yıkıldı!

Tottenham 0 - 1 RB MAÇ SONUCU

Tottenham 0 - 1 RB Leipzig MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi heyecanı son 16 turu mücadeleleriyle devam etti. devi Tottenham ile Alman ekibi karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve 'ın yönettiği zorlu karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Leipzig oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 58'inci dakikada penaltıdan Timo Werner kaydetti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında son finalist İngiliz Tottenham ile Alman temsilcisi karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leipzig 1-0 kazanarak rövanş için avantajlı taraf oldu.

GOLÜN ADI WERNER!

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken dakikalar 58'i gösterdiğinde Laimer'in düşürülmesiyle penaltı noktasını gösterdi. Timo Werner penaltıyı gole çevirerek takımını galibiyete taşıdı.

Mücadelenin rövanşı ise 10 Mart tarihinde Red Bull Arena'da oynanacak.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 01:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tottenham 0 - 1 RB Leipzig MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN