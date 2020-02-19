Tottenham 0 - 1 RB Leipzig MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi heyecanı son 16 turu mücadeleleriyle devam etti. Premier Lig devi Tottenham ile Alman ekibi Leipzig karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği zorlu karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Leipzig oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 58'inci dakikada penaltıdan Timo Werner kaydetti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında son finalist İngiliz Tottenham ile Alman temsilcisi Leipzig karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leipzig 1-0 kazanarak rövanş için avantajlı taraf oldu.
GOLÜN ADI WERNER!
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken dakikalar 58'i gösterdiğinde Cüneyt Çakır Laimer'in düşürülmesiyle penaltı noktasını gösterdi. Timo Werner penaltıyı gole çevirerek takımını galibiyete taşıdı.
Mücadelenin rövanşı ise 10 Mart tarihinde Red Bull Arena'da oynanacak.
- 19.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 01:11
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