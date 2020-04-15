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15 Nisan 2020, Çarşamba
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'den 'a teşekkür!

Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür!

Corona virüsü nedeniyle zamanını evde geçiren Brezilyalı yıldız , hesabı üzerinden izlediği Türk yapımı filmi paylaşarak 'izlerken hüngür hüngür ağladım' notunu düşmüştü. Filmin başrol oyuncusu Neymar'a teşekkür etti. İşte detaylar...

'de oynayan ünlü futbolcu , başrolde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı...

üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

Filmde başrol oyuncusu olan ve Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza aracılığıyla teşekkür geldi.

İşte o paylaşım...

  1. 15.04.2020
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