Barcelona'nın yıldızı paylaşılamıyor! İngiliz devleri...
İspanyol devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Nelson Semedo transferin gözdesi konumuna geldi. Katalan ekibinin sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı Portekizli futbolcu, İngiliz devleri Tottenham ve Manchester City'nin radarında bulunuyor.
Premier Lig ekipleri, Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Portekizli oyuncu Nelson Semedo için harekete geçti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Semedo'nun Barcelona'dan düzenli olarak oynama garantisi istemesi sonrasında taraflar arasında sözleşme uzatma görüşmeleri dururken, İngiliz ekipleri Tottenham ve Manchester City, oyuncu için nabız yoklamaya başladı.
İspanyol ekibi, Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Semedo'yu 2024 yılına kadar kulüpte tutmak istiyor. Ancak Portekizli savunmacıyı ikna etmekte zorlanıyor.
26 yaşındaki bek oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla 29 maçta görev aldı. Semedo, bu karşılaşmalarda 4 asist yapma başarısı gösterdi.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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