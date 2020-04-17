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17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Barcelona Barcelona'nın yıldızı paylaşılamıyor! İngiliz devleri...

'nın yıldızı paylaşılamıyor! İngiliz devleri...

Barcelona'nın yıldızı paylaşılamıyor! İngiliz devleri...

İspanyol devi 'nın yıldız futbolcusu transferin gözdesi konumuna geldi. Katalan ekibinin sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı Portekizli futbolcu, İngiliz devleri Tottenham ve 'nin radarında bulunuyor.

ekipleri, ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Portekizli oyuncu için harekete geçti. 'nin önde gelen gazetelerinden 'da yer alan habere göre; Semedo'nun Barcelona'dan düzenli olarak oynama garantisi istemesi sonrasında taraflar arasında sözleşme uzatma görüşmeleri dururken, İngiliz ekipleri Tottenham ve , oyuncu için nabız yoklamaya başladı.

İspanyol ekibi, Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Semedo'yu 2024 yılına kadar kulüpte tutmak istiyor. Ancak Portekizli savunmacıyı ikna etmekte zorlanıyor.

26 yaşındaki bek oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla 29 maçta görev aldı. Semedo, bu karşılaşmalarda 4 asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 17.04.2020
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