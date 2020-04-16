Sergio Busquets: Ligler devam edemez! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Barcelonalı yıldızdan flaş açıklama: Ligler devam edemez!

: Ligler devam edemez!

Sergio Busquets: Ligler devam edemez!

İspanyol devi 'nın yıldız ismi , 'nın geleceği ve corona virüsü salgını hakkında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, ligin bu şartlarda devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

'nın tecrübeli futbolcusu , corona virüsü nedeniyle ara verilen 'nın yeniden başlayacağını düşünmediğini açıkladı. İspanyol basınına konuşan yıldız isim şu ifadeleri kullandı:

"LİGLER BU SEZON DEVAM EDEMEZ"
Bu saatten sonra devam etmek çok zor olacaktır. Sürecin başında olayların nasıl gelişeceğini görmek istedim ve bence şu an zirve noktaya ulaştık. Artık iyi haberler gelmesini bekliyorum. Ligler ise bu sezon için bence devam edemez.

"TOPLA ANTRENMAN YAPAMIYORUM"
Corona virüsü nedeniyle belirsizlik var. Evde izole bir yaşam sürmek, futbola uzak kalmak kolay olmuyor ancak çocuklarımla daha çok vakit geçirebiliyorum bu dönemde. Topla pek fazla antrenman yapma şansım olmuyor ancak bize verilen özel idmanlarımızı uyguluyorum.

TEKNİK DİREKTÖR SETIEN TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ!

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien ise La Liga'nın geleceği hakkında Busquets'nin açıklamalarının tam tersi ifdaeler kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam, "Böyle biterse şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Benim isteğim sahada oynayarak şampiyon olmak" demişti.

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 18:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergio Busquets: Ligler devam edemez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA