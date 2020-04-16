Sergio Busquets: Ligler devam edemez!

Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu Sergio Busquets, corona virüsü nedeniyle ara verilen La Liga'nın yeniden başlayacağını düşünmediğini açıkladı. İspanyol basınına konuşan yıldız isim şu ifadeleri kullandı:

"LİGLER BU SEZON DEVAM EDEMEZ"

Bu saatten sonra devam etmek çok zor olacaktır. Sürecin başında olayların nasıl gelişeceğini görmek istedim ve bence şu an zirve noktaya ulaştık. Artık iyi haberler gelmesini bekliyorum. Ligler ise bu sezon için bence devam edemez.

"TOPLA ANTRENMAN YAPAMIYORUM"

Corona virüsü nedeniyle belirsizlik var. Evde izole bir yaşam sürmek, futbola uzak kalmak kolay olmuyor ancak çocuklarımla daha çok vakit geçirebiliyorum bu dönemde. Topla pek fazla antrenman yapma şansım olmuyor ancak bize verilen özel idmanlarımızı uyguluyorum.

TEKNİK DİREKTÖR SETIEN TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ!

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien ise La Liga'nın geleceği hakkında Busquets'nin açıklamalarının tam tersi ifdaeler kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam, "Böyle biterse şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Benim isteğim sahada oynayarak şampiyon olmak" demişti.