İspanya Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımları belirledi! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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İspanya Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımları belirledi!

İspanya Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımları belirledi!

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da liglerin yeniden başlaması için henüz bir tarih verilemiyor. İspanya Futbol Federasyonu da bir açıklama yayınlayarak, 'nın tamamlanamaması durumunda ligi yarıda kalan haliyle tescil edeceğini ve ilk 4'teki takımları Şampiyonlar Ligi için 'ya bildireceğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını dünya üzerinde birkaç istisna dışında neredeyse tüm futbol liglerinin askıya alınmasına neden oldu. Bu liglerden biri olan İspanya 'da, gelecek sezon ülkeyi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde hangi takımların temsil edeceği şeklinde tartışmalar yaşanmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınlayarak, gidecekleri yol haritasını belirledi. Federasyon, corona virüsü nedeniyle ligin tamamlanamaması durumunda, sıralamayı 27. haftada askıya alınan şekliyle tescil edeceklerini bildirdi. Buna göre mevcut tabloda ilk 4 sırada yer alan , , Sevilla ve İspanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

ATLETICO MADRID'E BÜYÜK ŞOK

Son olarak 8 Mart'ta maç oynanan ligde, Devler Ligi'nde mücadele etmeye alışkın olan ise büyük bir şok yaşayacak. Avrupa Ligi'ne gönderilecek 3 takımdan 2'sinin Atletico Madrid ve Getafe olacağı açıklandı. Organizasyona iştirak edecek diğer ekibin ise ertelenen Kral Kupası finalinin oynanmasıyla belli olacağı ifade edildi.

KAZANIRSA YA DA MAÇ OYNANMAZSA ATHLETIC BILBAO BİLETİ ALACAK

İspanya Kral Kupası'nda finale Real Sociedad ile çıkmıştı. Maç oynanır ve Sociedad kazanırsa, ligde 7. sırada bulunan Valencia'nın Avrupa Ligi'ne katılım hakkı doğacak. Athletic Bilbao'nun kupayı müzesine götürmesi durumunda ise bu ekip Avrupa Ligi'ne giden son takım olacak. Ancak maçın oynanamama durumu da var. Virüs nedeniyle müsabaka gerçekleştirilemezse, Real Sociedad ligdeki konumu nedeniyle Avrupa kupalarına bilet aldığı için finalist olan Athletic Bilbao Avrupa Ligi'ne gönderilecek.

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 09:42
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