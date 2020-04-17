İspanya Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımları belirledi!
Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da liglerin yeniden başlaması için henüz bir tarih verilemiyor. İspanya Futbol Federasyonu da bir açıklama yayınlayarak, La Liga'nın tamamlanamaması durumunda ligi yarıda kalan haliyle tescil edeceğini ve ilk 4'teki takımları Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildireceğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını dünya üzerinde birkaç istisna dışında neredeyse tüm futbol liglerinin askıya alınmasına neden oldu. Bu liglerden biri olan İspanya La Liga'da, gelecek sezon ülkeyi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde hangi takımların temsil edeceği şeklinde tartışmalar yaşanmıştı.
İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınlayarak, gidecekleri yol haritasını belirledi. Federasyon, corona virüsü nedeniyle ligin tamamlanamaması durumunda, sıralamayı 27. haftada askıya alınan şekliyle tescil edeceklerini bildirdi. Buna göre mevcut tabloda ilk 4 sırada yer alan Barcelona, Real Madrid, Sevilla ve Real Sociedad İspanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
ATLETICO MADRID'E BÜYÜK ŞOK
Son olarak 8 Mart'ta maç oynanan ligde, Devler Ligi'nde mücadele etmeye alışkın olan Atletico Madrid ise büyük bir şok yaşayacak. Avrupa Ligi'ne gönderilecek 3 takımdan 2'sinin Atletico Madrid ve Getafe olacağı açıklandı. Organizasyona iştirak edecek diğer ekibin ise ertelenen Kral Kupası finalinin oynanmasıyla belli olacağı ifade edildi.
KAZANIRSA YA DA MAÇ OYNANMAZSA ATHLETIC BILBAO BİLETİ ALACAK
İspanya Kral Kupası'nda finale Real Sociedad ile Athletic Bilbao çıkmıştı. Maç oynanır ve Sociedad kazanırsa, ligde 7. sırada bulunan Valencia'nın Avrupa Ligi'ne katılım hakkı doğacak. Athletic Bilbao'nun kupayı müzesine götürmesi durumunda ise bu ekip Avrupa Ligi'ne giden son takım olacak. Ancak maçın oynanamama durumu da var. Virüs nedeniyle müsabaka gerçekleştirilemezse, Real Sociedad ligdeki konumu nedeniyle Avrupa kupalarına bilet aldığı için finalist olan Athletic Bilbao Avrupa Ligi'ne gönderilecek.
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 09:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımları belirledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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