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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Barça’da ikna turları

Barça’da ikna turları

’in golcüsü ile prensipte anlaşan , ekibini ikna etmeye çalışıyor.

Inter'in Arjantin ekibi Racing Club'tan kadrosuna kattığı Lautaro , takımında gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takmayı başardı. İspanyol temsilcisi 'nın Martinez ile prensip anlaşmasına vardığı, için de kulübü 'i ikna etmeye çalıştığı biliniyor. İnter, ilk etapta transfere onay vermese de oyuncunun takımdan ayrılması halinde alternatiflerini belirledi. Mavi-siyahlı ekipte Timo Werner, Luka Jovic, Antony Martial ve Victor Osimhen 4'lüsünden birisi kadroya dahil edilecek.
  1. 18.4.2020
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