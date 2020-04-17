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17 Nisan 2020, Cuma
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Inter'den önlemi! 4 aday belirlendi

Inter'den Barcelona önlemi! 4 aday belirlendi

Inter'in yıldız golcüsü gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. ekiplerinden 'nın, Arjantinli golcüyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması halinde Inter alternatif isimleri de belirledi. İşte o yıldızlar...

Inter'in Arjantin ekiplerinden Racing Club'tan kadrosuna kattığı , İtalyan ekibinde 2 sezonda gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takmayı başardı. İspanyol temsilcisi 'nın Martinez ile prensip anlaşmasına vardığı, için de kulübü Inter'i ikna etmeye çalıştığı biliniyor. Inter, ilk etapta transfere onay vermese de Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılması halinde alternatiflerini belirledi.



Mavi-siyahlı ekipte Martinez'in ayrılması halinde , , ve 4'lüsünden birisi kadroya dahil edilecek. Timo Werner transferinde ve ile mücadele etmesi beklenen 'in bu oyuncunun yanı sıra 'de beklenen performansı gösteremeyen Luka Jovic'i de transfer listesine aldığı öğrenildi. Real Madrid'in de beklenen performansı gösteremeyen Sırp golcü için gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

MARTIAL VE OSIMHEN DE LİSTEDE
İtalyan ekibinin listesinde bu iki isim haricinde Manchester Unitedlı Antony Martial ve Lille forması giyen Victor Osimhen de yer alıyor. Inter, geçtiğimiz sezon da Martial'i kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Listedeki son isim ise Lille formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1'de başarılı bir performans gösteren Victor Osimhen. 12 Milyon Euro bonservis bedeliyle Lille ekibine transfer olan Osimhen, takımıyla ilk sezonunda şu ana kadar 38 maçta 18 gol atma başarı gösterdi. Nijerya 'na da seçilen 21 yaşındaki golcü, 8 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

  1. 17.04.2020
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